«Матч ТВ»: ЦСКА и «Бешикташ» не согласовали переход Зайнутдинова

ЦСКА и «Бешикташ» не согласовали переход полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова.

Как сообщает «Матч ТВ», «Бешикташ» не готов платить за трансфер всю требуемую сумму сразу.

9 июня появилась информацию, что турецкий клуб заплатит ЦСКА за футболиста €6 млн плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Зайнутдинов забил один мяч и отдал три результативные передачи в 27 матчах за армейцев. Его соглашение с красно-синими рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее Зайнутдинов заявил, что не знает о предложении от «Бешикташа».