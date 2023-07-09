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«Матч ТВ»: ЦСКА и «Бешикташ» не согласовали переход Зайнутдинова

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ЦСКА и «Бешикташ» не согласовали переход полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова.
«Матч ТВ»: ЦСКА и «Бешикташ» не согласовали переход Зайнутдинова
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Матч ТВ», «Бешикташ» не готов платить за трансфер всю требуемую сумму сразу.

9 июня появилась информацию, что турецкий клуб заплатит ЦСКА за футболиста €6 млн плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Зайнутдинов забил один мяч и отдал три результативные передачи в 27 матчах за армейцев. Его соглашение с красно-синими рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее Зайнутдинов заявил, что не знает о предложении от «Бешикташа».

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