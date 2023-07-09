Фёдоров: Федотов принял правильное решение вернуться в ЦСКА

Главный тренер ПХК ЦСКА Сергей Фёдоров считает, что вратарь Иван Федотов принял правильное решение, вернувшись в команду.

«Это вратарь высокого уровня, который очень трепетно относится к своему ремеслу. Уверены, что Иван приложит все усилия и поможет армейскому клубу. Считаю, что это правильное решение — вернуться в ЦСКА», — приводит слова Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

Ранее Дэйли сообщил, что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ.