Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о создании нового внутрисезонного турнира.

Как сообщается на официальном сайте НБА, на групповом этапе будут представлены шесть групп по пять команд: три квинтета из Западной конференции, три — из Восточной.

Состав групп был определён в результате жеребьёвки. Представители каждой из конференций будут распределены по корзинам согласно их положению в таблице регулярного чемпионата прошедшего сезона.

По ходу группового этапа команды проведут по четыре матча — по одной против каждой из команд в группе. Встречи пройдут в течение ноября. Из каждой группы в плей-офф турнира выйдут победители и лучшая среди вторых команд в группах от каждой конференции. Полуфиналы состоятся 7 декабря в Лас-Вегасе, а финал — 9 декабря.

Призовые за участие в турнире будут распределены между клубами, вышедшими в плей-офф, в зависимости от того, насколько команда продвинулась по турниру.

Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио Спёрс» продлил контракт с главным тренером и президентом по баскетбольным операциям американцем Греггом Поповичем.