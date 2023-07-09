Fotomac: «Бешикташ» достиг соглашения с ЦСКА по трансферу Зайнутдинова
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Как сообщает турецкое издание Fotomac, «Бешикташ» заплатит московскому клубу за 25-летнего казаха €6 млн плюс бонусы.
По информации источника, полузащитник подпишет с клубом из Турции контракт на три года.
В прошедшем сезоне Зайнутдинов забил один мяч и отдал три результативные передачи в 27 матчах за армейцев. Его соглашение с красно-синими рассчитано до 30 июня 2025 года.
Ранее Зайнутдинов заявил, что не знает о предложении от «Бешикташа».