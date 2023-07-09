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«Кама» и «Ленинград» вышли в финал боксёрского турнира «Кубок Победы»

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Команды «Ленинград» и «Кама» во второй раз подряд встретятся в финале Всероссийского боксёрского турнира «Кубок Победы».
«Кама» и «Ленинград» вышли в финал боксёрского турнира «Кубок Победы»
  • © «Кубок Победы»

«Ленинград» и «Кама» добились побед на полуфинальной стадии над боксёрами из «Кавказа» и «Москвы» соответственно. Третий этап турнира прошёл 8 июля в Казани.

В составе «Ленинграда» победы отпраздновали Всеволод Шумков (до 58 кг), Илья Попов (до 65 кг) и Иван Верясов (свыше 86 кг). В составе «Кавказа» победы одержали Чеэрав Ашалаев (до 73 кг) и Бешто Шавлаев (до 80 кг).

В составе «Камы» превосходства над оппонентами добились Руслан Белоусов (до 58 кг), Габил Мамедов (до 65 кг), Сергей Сергеев (до 73 кг) и Одилжон Аслонов (до 80 кг). Единственную победу в составе «Москвы» одержал Рамазан Карнукаев (свыше 85 кг).

Суперфинал и матч за третье место пройдут 15 июля в Оренбурге.

Победителем первого розыгрыша «Кубка Победы» стала команда «Кама», в Суперфинале одолевшая «Ленинград». Бронза в активе боксёров из «Москвы».

Ранее сообщалось, что бразильский боец Алешандре Пантожа победил мексиканца Брэндона Морено и стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшем весе

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