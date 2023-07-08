Мбаппе на отдыхе сопровождают несколько десятков охранников и БТР

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе находится в отпуске в Камеруне, на родине своего отца.

В интернете появилось видео кортежа, в сопровождении которого игрок путешествует по африканской стране. В кортеж входят несколько автомобилей, бегущие рядом с ними сотрудники службы безопасности и БТР.

В прошедшем сезоне француз принял участие в 35 матчах за ПСЖ во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил приз лучшему французскому игроку сезона по версии France Football.