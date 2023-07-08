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Умяров сыграл за «Спартак» впервые с октября 2022 года

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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вернулся на поле после тяжёлой травмы.
Умяров сыграл за «Спартак» впервые с октября 2022 года
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Игрок появился во втором тайме контрольного матча с «Акроном».

«272 дня мы скучали по нашему полузащитнику. С возвращением, Наиль!» — сообщила пресс-служба клуба.

Футболист получил травму 9 октября 2022 года в матче с «Крыльями Советов». 13 марта Умяров перенёс операцию.

За красно-белых игрок в прошедшем сезоне провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Умяров высказался о восстановлении после травмы, из-за которой он пропустил десять месяцев.

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