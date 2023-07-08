The Athletic: «Ювентус» рассматривает вариант с подписанием Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Как сообщает The Athletic, английский клуб планирует выручить с продажи бельгийца не менее €45 млн.

Уточняется, что «Ювентус» внимательно следит за ситуацией вокруг Лукаку.

Бельгиец в сезоне-2022/23 выступал в аренде в «Интере». В 36 матчах за команду во всех турнирах забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Вместе с командой он вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» (0:1).

Ранее сообщалось, что Лукаку отказался от предложения из Саудовской Аравии.