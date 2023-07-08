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Думбия: лучший партнёр в ЦСКА — Лав

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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал, кого считает лучшим партнёром в армейском клубе.
Думбия: лучший партнёр в ЦСКА — Лав
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Я дружил с Березуцкими и Дзагоевым. Хорошо взаимодействовал на поле практически со всеми. Было весело. Лучшим партнёром можно считать Вагнера, потому что он нереальный спортсмен и футболист», — цитирует Думбию «Чемпионат».

Лав выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок России и четырежды — Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Думбия выступал за армейцев с 2010 по 2015 год. На счету нападающего 66 голов в 108 матчах за красно-синих.

Ранее Думбия рассказал, что с удовольствием поработал бы в ЦСКА.

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