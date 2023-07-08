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Мбаппе: боль от поражения в финале чемпионата мира останется навсегда

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение национальной команды в финале чемпионата мира 2022 года в Аргентине.
Мбаппе: боль от поражения в финале чемпионата мира останется навсегда
  • AFP
  • © FRANCK FIFE

«Мы вернёмся. Думаю, мы выиграем ещё один чемпионат мира. У команды есть такое желание, эта мечта. Боль от поражения в финале чемпионата мира останется навсегда», — сказал форвард в интервью France Football.

Напомним, что в финале турнира Аргентина обыграла Францию в серии пенальти, основной счёт матча — 3:3. Мбаппе оформил хет-трик в решающей встрече мундиаля и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Ранее Килиан Мбаппе не стал отвечать на вопрос о своём будущем.

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