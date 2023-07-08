Узнать больше

Думбия заявил, что Акинфеев остаётся на мировом уровне

Короткая ссылка
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия высказался о голкипере армейского клуба Игоре Акинфееве.
Думбия заявил, что Акинфеев остаётся на мировом уровне
  • © Edgar Breshchanov

«Я скажу больше: он может продолжать играть на таком же уровне. Когда я играл с ним, понимал, что в воротах стоит человек, на которого можно понадеяться. Я считаю, что он по-прежнему остаётся на мировом уровне. Одним из лучших вратарей», — цитирует Думбию РИА Новости.

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.

Контракт вратаря со столичным клубом истекает 30 июня 2024 года. 

Ранее Акинфеев заявил, что не собирается завершать карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить