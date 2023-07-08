Думбия заявил, что Акинфеев остаётся на мировом уровне

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия высказался о голкипере армейского клуба Игоре Акинфееве.

«Я скажу больше: он может продолжать играть на таком же уровне. Когда я играл с ним, понимал, что в воротах стоит человек, на которого можно понадеяться. Я считаю, что он по-прежнему остаётся на мировом уровне. Одним из лучших вратарей», — цитирует Думбию РИА Новости.

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.

Контракт вратаря со столичным клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее Акинфеев заявил, что не собирается завершать карьеру.