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Сантос: Лига чемпионов была главным фактором, побудившим меня приехать в «Зенит»

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, почему принял решение перейти в команду из Санкт-Петербурга.
Сантос: Лига чемпионов была главным фактором, побудившим меня приехать в «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы всегда хотим играть в Лиге чемпионов. Это было главным фактором, побудившим меня приехать сюда. Верьте в Бога, эта ситуация пройдёт и всё вернётся на круги своя», — приводит слова Сантоса Metaratings.

В сезоне-2022/23 Сантос отметился семью результативными передачами в 36 матчах «Зенита» во всех турнирах. Футболист выступает за сине-бело-голубых с 2019 года после перехода из «Гамбурга». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Сантос оценил возможность своего перехода в другой российский клуб.

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