Де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»
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- © Will Palmer/Allstar /
«Это моё прощальное обращение ко всем болельщикам «Манчестер Юнайтед». Хотел бы выразить благодарность за любовь последние 12 лет», — написал де Хеа в соцсетях.
Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В составе команды он становился чемпионом страны, победителем Лиги Европы и завоевывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Ранее сообщалось, что Мэйсон Маунт официально перешёл из «Челси» в «Манчестер Юнайтед».