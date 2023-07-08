Вратарь Давид де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед».

«Это моё прощальное обращение ко всем болельщикам «Манчестер Юнайтед». Хотел бы выразить благодарность за любовь последние 12 лет», — написал де Хеа в соцсетях.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В составе команды он становился чемпионом страны, победителем Лиги Европы и завоевывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что Мэйсон Маунт официально перешёл из «Челси» в «Манчестер Юнайтед».