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Де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

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Вратарь Давид де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед».
Де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru
  • © Will Palmer/Allstar /

«Это моё прощальное обращение ко всем болельщикам «Манчестер Юнайтед». Хотел бы выразить благодарность за любовь последние 12 лет», — написал де Хеа в соцсетях.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В составе команды он становился чемпионом страны, победителем Лиги Европы и завоевывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что Мэйсон Маунт официально перешёл из «Челси» в «Манчестер Юнайтед».

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