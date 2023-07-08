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В «Сассуоло» назвали слухами информацию об интересе «Спартака» к Рожерио

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Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали отреагировал на информацию, что защитник Рожерио может перейти в «Спартак».
В «Сассуоло» назвали слухами информацию об интересе «Спартака» к Рожерио
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«Спартак» хочет купить Рожерио? На данный момент это не более чем слухи. Предложения из России к нам пока не поступало», — цитирует Карневали «Евро-Футбол.ру».

В прошлом сезоне 25-летний футболист провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Рожерио допустил переход футболиста в «Спартак».

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