В «Сассуоло» назвали слухами информацию об интересе «Спартака» к Рожерио
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«Спартак» хочет купить Рожерио? На данный момент это не более чем слухи. Предложения из России к нам пока не поступало», — цитирует Карневали «Евро-Футбол.ру».
В прошлом сезоне 25-летний футболист провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее агент Рожерио допустил переход футболиста в «Спартак».