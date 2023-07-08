Мбаппе: считаю себя претендентом на «Золотой мяч»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказал мнение, что является претендентом на награду «Золотой мяч».

«Сейчас выбирают самого впечатляющего игрока, который оказал наибольшее влияние, кто решал исходы матчей, кто больше других бросался в глаза. Так что за меня здесь есть парочка аргументов. Посмотрим, но я правда думаю, что я претендент», — цитирует Мбаппе France Football.

7 июля «Реал» принял решение отправить запрос на сумму €300 млн в испанский банк для подписания контракта с Мбаппе. По информации Cadena SER, француз согласился подписать пятилетний контракт с зарплатой €50 млн в год.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Мбаппе получил приз лучшему французскому игроку сезона по версии France Football.