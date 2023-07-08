Мбаппе заявил, что вопрос о неудачах ПСЖ в Лиге чемпионов надо адресовать руководству

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что вопрос о неудачах французского клуба нужно адресовать руководству.

«Я не знаю, чего не хватает ПСЖ для победы в Лиге чемпионов. Этот вопрос не то чтобы ко мне. Мы сделали, что могли, точка. Вам стоит спросить это у людей, которые собирают команду, организуют работу, строят этот клуб», — цитирует Мбаппе France Football.

В сезоне-2022/23 французский клуб по сумме двух матчей уступил «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил приз лучшему французскому игроку сезона по версии France Football.