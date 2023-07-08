Салихова: есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила возможный переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.

«Эшуорт, ну, это какой-то неправильный покемон! Защитники в Ultimate Sports ещё есть? Лица Мелёшина, Зорина и Игнатова представляете? Кто из истинных болельщиков сейчас в клубе за спартаковский дух отвечает? Есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон», — приводит слова Салиховой Metaratings.

По информации СМИ, полузащитник в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Уточняется, что сумма предполагаемого трансфера составит порядка €7,5 млн. Контракт будет подписан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе Медины в стан красно-белых.