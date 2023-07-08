«Матч ТВ»: «Динамо» и «Фенербахче» близки к соглашению о переходе Шиманьски

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски близок к переходу в турецкий «Фенербахче».

24-летний футболист отказался продлевать арендное соглашение с «Фейеноордом», за который выступал в сезоне-2022/23 и заинтересован в полном трансфере в турецкую команду, сообщает «Матч ТВ».

Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. В прошедшем сезоне за «Фейеноорд» Шиманьски сыграл 40 матчей, забил десять мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал возвращение защитника Фабиана Бальбуэны в команду.