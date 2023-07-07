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Российский теннисист Медведев признался, что однажды пропустил два допинг-теста

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Российский теннисист Даниил Медведев, признался, что сам однажды пропустил два допинг-теста.

«У меня самого было один раз два пропущенных теста. Это был первый год после попадания в ADAMS. Это нелегко. Два пропущенных теста были давно. Я решил, что не пропущу ещё один», — цитирует Медведева asapsports.com.

Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) обвинил 22-летнего американца Дженсона Бруксби в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении, потому что спортсмен пропустил три допинг-теста за 12 месяцев. Теннисист планирует обратиться в арбитраж ITIA. 

Ранее Медведев рассказал, что перенос матча с французом Адрианом Маннарино держал его в напряжении.

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