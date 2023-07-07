УЕФА и КОНМЕБОЛ объявили о создании Кубка вызова

Победитель Лиги Европы сыграет против триумфатора Кубка Судамерикана для получения нового трофея.

Первый матч в истории Кубка вызова состоится 19 июля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» между «Севильей» и эквадорским «Индепендьенте дель Валье».

Встреча получит название «Антонио Пуэрта XII» в честь умершего в 2007 году в результате сердечного приступа игрока «Севильи» Антонио Пуэрты.

Формат не будет включать дополнительного времени, победитель при ничьей будет определён по серии пенальти.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов допустил, что национальная команда может принять участие в квалификации ЧМ-2026.