Узнать больше

УЕФА и КОНМЕБОЛ объявили о создании Кубка вызова

Короткая ссылка
Победитель Лиги Европы сыграет против триумфатора Кубка Судамерикана для получения нового трофея.
УЕФА и КОНМЕБОЛ объявили о создании Кубка вызова
  • Gettyimages.ru

Первый матч в истории Кубка вызова состоится 19 июля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» между «Севильей» и эквадорским «Индепендьенте дель Валье».

Встреча получит название «Антонио Пуэрта XII» в честь умершего в 2007 году в результате сердечного приступа игрока «Севильи» Антонио Пуэрты. 

Формат не будет включать дополнительного времени, победитель при ничьей будет определён по серии пенальти. 

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов допустил, что национальная команда может принять участие в квалификации ЧМ-2026.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить