Агент Оздоева: у Магомеда нет большого желания покидать «Фатих Карагюмрюк»
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«У Магомеда нет большого желания перейти в другой клуб, учитывая контракт. Он положительно влияет на весь коллектив», — приводит слова Гаргаева Sport24.
Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее Гаргаев заявил, что «Фатих Карагюмрюк» не хочет продавать Оздоева.