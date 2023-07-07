Агент Оздоева: у Магомеда нет большого желания покидать «Фатих Карагюмрюк»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, заявил, что игрок не планирует покидать турецкий клуб.

«У Магомеда нет большого желания перейти в другой клуб, учитывая контракт. Он положительно влияет на весь коллектив», — приводит слова Гаргаева Sport24.

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Гаргаев заявил, что «Фатих Карагюмрюк» не хочет продавать Оздоева.