Медведев — о переносе матча с Маннарино: остановка держит в напряжении

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе над французом Адрианом Маннарино во втором круге Уимблдона.

«Матч перенесли на следующий день? О да, эта остановка держит в напряжении. Нельзя расслабляться — игра не окончена. В этот раз я даже голову не мыл, ведь я мою голову после матча, а он ещё не закончился», — сказал Медведев после матча.

Во втором круге Медведев победил Маннарино со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 28 минут.

В следующем раунде россиянин сыграет с победителем матча Маркос Гирон (США) — Мартон Фучович (Венгрия).

Ранее сообщалось,что Анна Блинкова вышла в третий круг Уимблдона.