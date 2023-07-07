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Медведев — о переносе матча с Маннарино: остановка держит в напряжении

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе над французом Адрианом Маннарино во втором круге Уимблдона.
Медведев — о переносе матча с Маннарино: остановка держит в напряжении
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

«Матч перенесли на следующий день? О да, эта остановка держит в напряжении. Нельзя расслабляться — игра не окончена. В этот раз я даже голову не мыл, ведь я мою голову после матча, а он ещё не закончился», — сказал Медведев после матча.

Во втором круге Медведев победил Маннарино со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 28 минут.

В следующем раунде россиянин сыграет с победителем матча Маркос Гирон (США) — Мартон Фучович (Венгрия).

Ранее сообщалось,что Анна Блинкова вышла в третий круг Уимблдона.

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