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Российские пятиборцы не выступят на международных стартах в 2023 году

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В Федерации современного пятиборья России сообщили, что российские пятиборцы не смогут выступить на международных стартах в этом году из-за сроков подачи заявки для получения нейтрального статуса.
Российские пятиборцы не выступят на международных стартах в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«Такие сроки означают, что в этом году российские спортсмены уже точно не выступят ни в каких соревнованиях», — говорится в сообщении организации.

Процесс подачи заявок российских спортсменов в UIPM стартует 31 июля. При этом она должна быть подана в течение десяти дней начиная от срока в 90 дней до начала соревнований.

Уточняется, что пятиборцы должны доказать независимой комиссии UIPM, что они никогда активно не поддерживали спецоперацию, а также соблюдают антидопинговые правила.

Ранее сообщалось, что МОК приветствует декларацию Движения неприсоединения об участии всех НОК в ОИ в Париже.

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