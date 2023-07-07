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Колосков: Фернандесу надо заканчивать с футболом, он не усилит состав «Зенита»

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение касательно возможного перехода бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
Колосков: Фернандесу надо заканчивать с футболом, он не усилит состав «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мне кажется, что Фернандесу вообще надо заканчивать играть в футбол, а не думать о каком-то переходе. В «Зените» сейчас собрана шикарная команда — ну чем её усилит Фернандес, который всё это время болтался где-то в Бразилии? Я в эту чепуху не верю, никуда он не поедет», — цитирует Колоскова РИА Новости.

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом». 

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее в ЦСКА рассказали о джентльменском соглашении с Фернандесом при расторжении контракта.

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