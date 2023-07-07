В «Херенвене» раздражены реакцией на форму с цветами российского флага

Коммерческий директор «Херенвена» Мартин Купман высказался о новой форме клуба, у которой рукава футболок домашнего комплекта выполнены в бело-сине-красных цветах.

«Есть люди, которые проводят ассоциации с ситуацией в мире, которой каждый хотел бы противостоять. Мы считаем очень раздражающим и неприятным, что они видят это таким образом», — приводит слова Купмана Omroep Friesland.

Напомним, что на днях «Херенвен» накануне представил новую форму команды на сезон-2023/24.

В социальных сетях пользователи начали выражать недовольство из-за того, что рукава похожи на флаг России.

«Херенвен» по итогам сезона-2022/23 занял восьмое место в чемпионате Нидерландов.

Ранее в ЦСКА рассказали, почему не заплатили «Херенвену» за трансфер Эджуке.