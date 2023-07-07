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Карадениз возглавил «Рубин-2»

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Бывший полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз стал главным тренером второй команды.
Карадениз возглавил «Рубин-2»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Нам очень приятно, что Гёкдениз Карадениз снова с нами. Он легенда «Рубина», харизматичная личность, выдающийся игрок, а главное — настоящий патриот клуба и города», — говорится в сообщении.

Карадениз, выступал за казанский клуб с 2008 года, является лучшим бомбардиром «Рубина» в чемпионатах России. На его счету 39 голов. В общей сложности он сыграл в 299 матчах и стал автором 52 голов. 3 мая 2018 футболист принял решение завершить спортивную карьеру.

Ранее «Рубин» разгромил КАМАЗ в товарищеском матче.

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