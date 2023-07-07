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В «Локомотиве» рассказали о будущем Изидора

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Главный тренер «Локомотива» высказался о будущем нападающего Вильсона Изидора.
В «Локомотиве» рассказали о будущем Изидора
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Изидор находится в расположении команды. У него есть небольшое недовосстановление, поэтому решили ему дать паузу. К следующей игре он будет готовиться. Остаётся ли он в команде на предстоящий сезон? Почему нет, у него длительный контракт», — цитирует Галактионова ТАСС.

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 23 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

Ранее агент Изидора оценил результативность форварда, восстановившегося после травмы.

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