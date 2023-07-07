Семак подтвердил переговоры «Зенита» с Фернандесом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с возможным переходом бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в стан клуба.

«Зенит» абсолютно корректно ведёт себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено. Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно», — сказал Семак на пресс-конференции.

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее в ЦСКА рассказали о джентльменском соглашении с Фернандесом при расторжении контракта.