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Белых: с детства болею за «Спартак», ездил на выезды с командой

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Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых рассказал, что болеет за красно-белых с детства.
Белых: с детства болею за «Спартак», ездил на выезды с командой
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Я москвич, с детства болею за «Спартак». Ездил на выезды с командой, поэтому знаю всё это не понаслышке. У меня много друзей в фанатских движениях, даже в этой среде до сих пор общаюсь», — приводит слова Белых «Матч ТВ».

Как сообщает пресс-служба «Спартака», менеджер переходит в московскую команду из омского хоккейного клуба «Авангард».

С августа 2019 года Белых занимал пост гендиректора ХК «Авангард».

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался подписывать Зиеша из-за высокой зарплаты.

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