Веснина: Кудерметова пережимает себя психологически

Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о поражении россиянки Вероники Кудерметовой во втором круге Уимблдона от чешки Маркеты Вондроушовой.

«Может быть, Вероника пережимает себя психологически. После прошлого успешного сезона ей хочется резко взлететь. А в теннисе нужно постепенно улучшать игру, привыкать к тому, что к тебе будут настраиваться особенно, потому что ты — игрок из топ-10», — цитирует Веснину Metaratings.ru.

В матче второго круга Кудерметова проиграла Вондроушовой со счётом 3:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

В следующем круге Вондроушова сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Донна Векич (Хорватия).

Ранее сообщалось, что матч Медведева во втором круге Уимблдона-2023 перенесён из-за темноты.