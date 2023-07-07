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Веснина: Кудерметова пережимает себя психологически

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о поражении россиянки Вероники Кудерметовой во втором круге Уимблдона от чешки Маркеты Вондроушовой.
Веснина: Кудерметова пережимает себя психологически
  • Gettyimages.ru

«Может быть, Вероника пережимает себя психологически. После прошлого успешного сезона ей хочется резко взлететь. А в теннисе нужно постепенно улучшать игру, привыкать к тому, что к тебе будут настраиваться особенно, потому что ты — игрок из топ-10», — цитирует Веснину Metaratings.ru.

В матче второго круга Кудерметова проиграла Вондроушовой со счётом 3:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

В следующем круге Вондроушова сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Донна Векич (Хорватия).

Ранее сообщалось, что матч Медведева во втором круге Уимблдона-2023 перенесён из-за темноты.

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