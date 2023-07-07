Президент Бразилии раскритиковал назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подверг критике назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды.

«Анчелотти никогда не был тренером Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?» — приводит слова да Силвы Sportskeeda.

5 июля в Бразилии объявили о назначении Анчелотти главным тренером сборной летом 2024 года.

Напомним, что итальянский тренер привёл мадридский «Реал» к победе в Кубке Испании в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Анчелотти мечтает жить в Рио-де-Жанейро и учить португальский.