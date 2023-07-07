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Президент Бразилии раскритиковал назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подверг критике назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды.
Президент Бразилии раскритиковал назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной
  • Gettyimages.ru

«Анчелотти никогда не был тренером Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?» — приводит слова да Силвы Sportskeeda.

5 июля в Бразилии объявили о назначении Анчелотти главным тренером сборной летом 2024 года.

Напомним, что итальянский тренер привёл мадридский «Реал» к победе в Кубке Испании в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Анчелотти мечтает жить в Рио-де-Жанейро и учить португальский.

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