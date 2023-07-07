Павлюченко: думал, что Фернандес не пойдёт никуда, кроме ЦСКА

Бронзовый призёр чемпионата Европы Роман Павлюченко высказался о возможном переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Значит, он тоже деньги любит. Но зная любовь Марио к ЦСКА, как он поменял своё мнение? Это неожиданно для меня. Думал, что Марио не пойдёт никуда, кроме ЦСКА, ведь он такой ответственный парень. «Зенит» получил хорошего игрока», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее в ЦСКА рассказали о джентльменском соглашении с Фернандесом при расторжении контракта.