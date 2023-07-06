Асенсио: ПСЖ — идеальное место для того, чтобы веселиться и выигрывать титулы

Полузащитник ПСЖ Марко Асенсио высказался о своём переходе во французский клуб.

«Париж» — большой клуб с большим, привлекательным и амбициозным проектом. Это соответствует тому, что мне было нужно: смена обстановки. Я думаю, что это идеальное место для меня: играть, веселиться и выигрывать много титулов», — цитирует Асенсио пресс-служба клуба.

Как сообщается на официальном сайте «Пари Сен-Жермен», соглашение с 27-летним испанцем рассчитано до 2026 года.

Асенсио играл за «Реал» с 2016 года. В составе мадридского клуба он выиграл 17 трофеев, трижды став чемпионом Испании и столько же раз выиграв Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе должен определиться со своим будущим до конца июля.