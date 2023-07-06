Потапова обыграла Юван и впервые вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Андреевой

Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Великобритании.

Россиянка обыграла словенку Каю Юван со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

В следующем круге Потапова сыграет с соотечественницей Мирой Андреевой.

Ранее Рыбакина победила Корне и вышла в третий круг Уимблдона.