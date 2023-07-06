Навка назвала Костомарова героем нашего времени

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала выписку из больницы её бывшего партнёра Романа Костомарова.

«Ромочка, какое счастье тебя видеть!!! Узнаю своего Костомарова. Действительно герой нашего времени!» — написала Навка в социальных сетях.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно.

6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров заявил, что спорт и тренировки отвлекают его от всего происходящего в его жизни.