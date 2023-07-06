Салихова: будет топ-связка на скамейке «Зенита» Бакаев — Фернандес

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила возможный переход бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Будет топовая связка на скамейке Бакаев — Фернандес. Возмущаться нельзя, а болельщикам «Зенита» велено закусывать своё недовольство бесплатными хот-догами. А академия «Зенита» на что? Выпускает на поле только болбоев?» — цитирует Салихову Metaratings.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее в ЦСКА рассказали о джентльменском соглашении с Фернандесом при расторжении контракта.