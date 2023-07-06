Жулин — Костомарову: Ромка, ты очень сильный человек

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал выписку олимпийского чемпиона Романа Костомарова из больницы.

«Ромка, ты очень сильный человек! На тебя сейчас равняются многие люди! Я думал, что тоже сильный, но всплакнул», — написал Жулин в социальных сетях.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно.

6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров рассказал, как думал, что после госпитализации вернётся домой через час.