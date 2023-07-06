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Стало известно расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2023/2024

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Российский футбольный союз опубликовал расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2023/2024.
Стало известно расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2023/2024
  • Gettyimages.ru

Команды сыграют в два круга — каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отбил удар Олакунле Олусегуна и принёс своей команде победу в турнире.

Ранее РПЛ опубликовала расписание первых семи туров.

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