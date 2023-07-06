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Рублёв — о победе над Карацевым: было очень тяжело

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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей победе над соотечественником Асланом Карацевым во втором круге Уимблдона.
Рублёв — о победе над Карацевым: было очень тяжело
  • Gettyimages.ru

«Было очень тяжело. В нашем единственном матче Аслан меня обыграл, так что я очень нервничал. Когда Аслан в настроении, он уничтожает мяч, забивает навылет с любой позиции, с ним очень тяжело», — сказал Рублёв после матча.

В матче второго круга Рублёв победил Карацева со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 54 минуты.

В следующем раунде он сыграет с победителем матча Томас Барриос (Чили) — Давид Гоффен (Бельгия).

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона убрали из продажи пазлы из-за действий экоактивистов.

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