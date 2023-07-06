«Динамо» объявило о возвращении Бальбуэны

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна вернулся в расположение «Динамо».

«Защитник бело-голубых прошёл медобследование и сдал тесты на базе в Новогорске. Уже завтра парагваец приступит к тренировкам с командой», — говорится в сообщении.

10 июля 2022 года Бальбуэна решил приостановить контракт с «Динамо».

Бальбуэна присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не продлит контракт с Шуниным.