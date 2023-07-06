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Дмитриева: игра Андреевой определённо будет совершенствоваться

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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева высказалась об игре российской теннисистки Мирры Андреевой на Уимблдоне.
Дмитриева: игра Андреевой определённо будет совершенствоваться
  • Gettyimages.ru

«Очень хотелось посмотреть на Мирру в противостоянии со столь крепкой и опытной соперницей. Пока она играет не в травяной теннис, что было видно и в первом круге. Впрочем, игра Мирры определённо будет совершенствоваться», — цитирует Дмитриеву РИА Новости.

Она также подчеркнула, что у Андреевой есть всё необходимое для прогресса.

Соперница Андреевой, Барбора Крейчикова из Чехии, отказалась от борьбы при счёте 6:3, 4:0 в пользу россиянки.

В следующем туре Андреева сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона убрали из продажи пазлы из-за действий экоактивистов.

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