Данни: если у «Зенита» будет возможность привести Фернандеса, это будет потрясающе

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни прокомментировал информацию о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский клуб.

«Фернандес — хороший игрок, к тому же русский. Он знает чемпионат России. Если у «Зенита» будет возможность привести Марио в команду, это будет потрясающе. Это великий игрок», — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее в ЦСКА заявили, что не отказывались от идеи возвращения Фернандеса.