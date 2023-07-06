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Роднина: Костомаров совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала выписку олимпийского чемпиона Романа Костомарова из больницы.
Роднина: Костомаров совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается
  • РИА Новости

«Смотрела видео занятий Романа. Видно его оптимистичное настроение, бодрый дух и желание скорее вернуться к нормальной жизни. Фигурное катание рано или поздно закончится. Почему бы Роману не возглавить ФФККР? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается», — цитирует Роднину Sport24.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно.

6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров рассказал, как думал, что после госпитализации вернётся домой через час.

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