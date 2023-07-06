Роднина: Костомаров совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала выписку олимпийского чемпиона Романа Костомарова из больницы.

«Смотрела видео занятий Романа. Видно его оптимистичное настроение, бодрый дух и желание скорее вернуться к нормальной жизни. Фигурное катание рано или поздно закончится. Почему бы Роману не возглавить ФФККР? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается», — цитирует Роднину Sport24.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно.

6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров рассказал, как думал, что после госпитализации вернётся домой через час.