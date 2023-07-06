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Алдонин: Фернандес не нужен ЦСКА

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин объяснил, почему Марио Фернандес не стал бы хорошим приобретением армейцев.
Алдонин: Фернандес не нужен ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Изначально было непонятно, зачем ЦСКА хотел подписать Марио. Это уже возрастной защитник, про которого мы очень мало слышали за год его отъезда. Гораздо важнее воспитывать свою молодёжь, чем платить большие деньги за таких легионеров. Но даже учитывая, что у Фернандеса есть российский паспорт, мне кажется, он бы не принёс какой-то большой пользы армейцам. Это была бы красивая история с возвращением, только и всего.

И непонятно, зачем он оказался нужен «Зениту», когда у них на этой позиции есть ещё пара добротных игроков. Один из них — экс-армеец Вячеслав Караваев. Видимо, «Зенит» взял курс на бразилизацию команды», — заявил Алдонин RT.

Ранее Алдонин поделился мнением о переходе Марио Фернандеса в «Зенит». 

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