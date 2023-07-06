Алдонин призвал не осуждать Фернандеса за переход в «Зенит»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Мне абсолютно понятны эмоции всех болельщиков ЦСКА. Они живут здесь и сейчас. И все быстро забывают о том, что было вчера и позавчера, когда Марио приносил много пользы и радости всем армейцам. Поэтому в его защиту скажу, что у Фернандеса только одна карьера, а у футболиста щедрых предложений много не бывает. И если он сейчас не заработает, то не факт, что потом будет такая возможность. Это его карьера и его жизнь. Многие увидят в нём предателя, но я никогда не буду его за это осуждать», — сказал Алдонин RT.

Ранее Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит».