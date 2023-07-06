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ПСЖ объявил о подписании контракта с Асенсио

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«Пари Сен-Жермен» подписал контракт с бывшим полузащитником мадридского «Реала» Марко Асенсио.
ПСЖ объявил о подписании контракта с Асенсио
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте парижского клуба, соглашение с 27-летним испанцем рассчитано до 2026 года.

После подписания контракта полузащитник заявил, что него большая честь быть частью такого великого клуба, как ПСЖ.

«Я с нетерпением жду возможности присоединиться к своим новым партнёрам по команде и работать с ними для достижения больших целей», — сказал он.

Асенсио играл за «Реал» с 2016 года. В составе мадридского клуба он выиграл 17 трофеев, трижды став чемпионом Испании и столько же раз выиграв Лигу чемпионов.

Ранее «Реал» объявил об уходе Асенсио.

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