ПСЖ объявил о подписании контракта с Асенсио

«Пари Сен-Жермен» подписал контракт с бывшим полузащитником мадридского «Реала» Марко Асенсио.

Как сообщается на официальном сайте парижского клуба, соглашение с 27-летним испанцем рассчитано до 2026 года.

После подписания контракта полузащитник заявил, что него большая честь быть частью такого великого клуба, как ПСЖ.

«Я с нетерпением жду возможности присоединиться к своим новым партнёрам по команде и работать с ними для достижения больших целей», — сказал он.

Асенсио играл за «Реал» с 2016 года. В составе мадридского клуба он выиграл 17 трофеев, трижды став чемпионом Испании и столько же раз выиграв Лигу чемпионов.

Ранее «Реал» объявил об уходе Асенсио.