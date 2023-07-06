Кассьерра: русской мафией в сборной Колумбии нас с Барриосом и Карраскалем не называли

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал об отношениях с соотечественниками Вильмаром Барриосом и Хорхе Карраскалем, выступающими в чемпионате России.

«С Барриосом у нас могут быть разные взгляды на какие-то события или вещи, но мы хорошие друзья. Всегда готовы услышать точку зрения друг друга.

С Хорхе мы довольно давно знакомы. Выступали вместе в молодёжной сборной Колумбии и пересекались на поле в Аргентине. Он тогда выступал за «Ривер Плейт», а я — за «Расинг». Он очень крутой человек. Вы немного заблуждаетесь в вопросе, на какие темы футболисты общаются за пределами поля. Когда мы встречаемся вне стадиона, то много говорим о наших семьях, об общих интересах. Нет никаких подколов, потому что хорошим приятелям есть что обсудить.

Называют ли тренеры сборной нас русской мафией в Колумбии? Нет, в этот раз никак не называли», — сказал игрок в интервью RT.

Ранее Кассьерра прокомментировал свой дебют в сборной Колумбии в матче с командой Ирана.