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Чугунов заявил, что Мбаппе стал бы находкой для «Реала»

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Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов отреагировал на то, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».
Чугунов заявил, что Мбаппе стал бы находкой для «Реала»
  • Gettyimages.ru

«Мбаппе не очень зависимый от команды. Он может стартовать в любой точке поля. И для «Реала», и для «Барселоны», и для «Манчестер Сити» он просто находка в данный момент», — цитирует Чугунова Euro-Football.ru.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Мбаппе сказал, что не будет активировать опцию продления соглашения до конца сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что 6 или 7 июля Мбаппе станет игроком «Реала».

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