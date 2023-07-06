Федотов: мы всем показываем, что футбол в России жив

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что российские клубы на собственном примере показывают, что футбол в России жив.

«Мы всем показываем, что футбол в России жив. Смотрим за интересными матчами, понимаем — начало сборов у всех, начало нового сезона, разная степень готовности. О совершенном качестве футбола пока говорить не приходится. Тем не менее есть хорошие идеи», — цитирует тренера Bobsoccer.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал победителем РПЛ, ЦСКА занял второе место, а «Спартак» — третье. «Локомотив» финишировал на восьмой позиции.

Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Андрей Канчельскис раскритиковал уровень российских футболистов.