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Анчелотти мечтает жить в Рио-де-Жанейро и учить португальский

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после предложения возглавить сборную Бразилии мечтает жить в Рио-де-Жанейро.
Анчелотти мечтает жить в Рио-де-Жанейро и учить португальский
  • AP

«Карло и его жена мечтают о том, чтобы жить в Рио-де-Жанейро, он учит португальский и общается с президентом Бразильской конфедерации на портуньоле. Он отнёсся к предложению как к мечте всей жизни, как к венцу его карьеры», — сообщил журналист Андре Ризек.

5 июля в Бразилии объявили о назначении Анчелотти главным тренером сборной летом 2024 года.

Напомним, что итальянский тренер привёл мадридский клуб к победе в Кубке Испании в сезоне-2022/23.

Ранее Фернандо Диниз назвал мечтой тренировать сборную Бразилии.

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